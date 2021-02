Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 2 - Oberhausen - Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt - Sperrungen

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 2 - Oberhausen - Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt - Sperrungen

Samstag, 27. Februar 2021, 7.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der A 2 bei Oberhausen in Fahrtrichtung Hannover verletzte sich der Fahrer eines VW schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Richtungsfahrbahn wurde voll gesperrt.

Nach jetzigem Stand der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 31 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem VW Golf die A 2 in Richtung Hannover. In Höhe des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Oberhausen Königshardt kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte das Auto gegen die Schutzplanke und überschlug sich mehrfach. Nach einigen Metern kam das Fahrzeug dann an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Der 31-Jährige verletzte sich schwer und wurde in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn musste für die Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Hannover gesperrt und der Verkehr im Autobahnkreuz Oberhausen abgeleitet werden. Vor der Unfallstelle bildete sich ein etwa 1000 Meter langer Rückstau.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell