POL-MG: Mehrere Tatorte in Wickrath

In der Nacht zum Mittwoch, 20. Mai, haben unbekannte Täter in Wickrath versucht, in mehrere Objekte im Bereich Trompeterallee / Hochstadenstraße einzudringen.

Während die Versuche, Fenster aufzuhebeln, sowohl an Büroräumen einer Firma als auch an drei Praxen scheiterten, konnten die Täter in einen Friseursalon gelangen. Aus der Kasse entwendeten sie Wechselgeld und flüchteten unerkannt mit der Beute.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

