Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in der Innenstadt unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag (18. Mai) auf Dienstag (19. Mai) an den Hauseingangstüren von sechs Mehrfamilienhäusern an der Wilhelmstraße sowie der Kaiserstraße in der Innenstadt zu schaffen gemacht.

An beiden Straßen gelangten sie mit einem Hebelwerkzeug in zwei der Häuser und brachen dort Kellerverschläge auf. Dabei erbeuteten sie ein E-Bike.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

