Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Gleich zwei Unfälle mit Rennradfahrern an einem Tag

Radolfzell (ots)

Am Dienstag musste die Radolfzeller Polizei gleich zwei Unfälle aufnehmen, bei denen Rennradfahrer beteiligt waren und dabei auch verletzt wurden. In der Kasernenstraße in Richtung Innenstadt fuhr gegen 11 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Rennrad auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Opel Agila auf. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Später, gegen 15 Uhr, war ein 42-Jähriger auf der abschüssigen Weiherstraße schnell unterwegs, wo er dann mit zu hohem Tempo in die Stahringer Straße (K6163) abbog und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich ebenfalls erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Schäden an den Rennrädern und an dem Auto waren jeweils gering.

