Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 80-Jährige stürzt vom Fahrrad und verletzt sich schwer

Radolfzell (ots)

Eine 80-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag an der Ecke Teggingerstraße und Fürstenbergstraße gestürzt. Aus Richtung Schützenstraße kommend bog die ältere Dame gegen 15.30 Uhr in die Fürstenbergstraße nach rechts ein. Um auf den Radweg zu gelangen querte sie einen leicht erhöhten Bordstein und kam hierbei zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen am Bein zu, weshalb sie mit dem Rettungswagen und dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

