POL-OG: Offenburg - Hochwertige E-Bikes bei Tag gestohlen, Zeugen gesucht

Während eines Aufenthalts bei einem Optiker wurden der Eigentümerin und ihrer Tochter am Mittwochvormittag zwei mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer angeschlossene E-Mountainbikes in der Gerberstraße entwendet. Die Besitzerin ertappte kurz vor 11 Uhr die Diebe noch bei der Flucht, diese ließen sich durch ihre Zurufe jedoch nicht beirren. Die beiden Flüchtigen sollen eine sportliche Figur gehabt haben, etwa 175 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden trug ein bordeauxfarbenes T-Shirt und einen Rucksack, während der andere mit einem weißen T-Shirt bekleidet war. Abhandengekommen sind zwei baugleiche schwarz-graue E-Mountainbikes der Marke Ghost mit hellgrüner Schrift auf den Rahmen und den Felgen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen oder dem Verbleib der beiden E-Mountainbikes geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden.

