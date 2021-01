Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 45-Jähriger in Innenstadt angegriffen und verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Durch drei Personen angegriffen und verletzt worden ist ein 45-Jähriger am 11.01.2021 in der Freiburger Innenstadt. Der Vorfall, der sich um circa 19.39 Uhr an der Ecke Rotteckring/Bertoldstraße ereignete, wurde durch mehrere Zeugen der Polizei gemeldet.

Nach aktuellem Kenntnisstand forderten die drei Personen zunächst Geld vom Geschädigten. Als dieser die Herausgabe verweigerte, schubsten ihn die Täter zu Boden, mindestens einer der Tatverdächtigen soll gegen den Kopf des am Boden Liegenden getreten haben.

Die Angreifer ergriffen nach der Tat die Flucht. Zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 15 Jahren konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Der 18-Jährige leistete bei der anschließenden Durchsuchung Widerstand und spuckte mehrfach in Richtung der Beamten, weshalb er mit Handschließen fixiert werden musste. Bei der Durchsuchung konnte eine geringe Menge Haschisch sichergestellt werden. Der 45-jährige Geschädigte wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern und zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell