Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Als die 72-jährige Autofahrerin zu ihrem ordnungsgemäß auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Umweger Straße abgestellten schwarzen Audi zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel. Offenbar muss ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren den geparkten Wagen gestreift haben. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell