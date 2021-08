Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Brand von Hecken

Hausach (ots)

Am Dienstagabend sorgte der Funke eines Bunsenbrenners für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Inselstraße. Ein 27-jähriger Mann hatte gegen 17.45 Uhr in seinem Garten mit einem Bunsenbrenner gearbeitet, um diesen von Unkraut zu befreien. Durch Funkenflug fing dann eine auf dem Anwesen stehende Hecke Feuer. Dem Anwohner gelang es größtenteils selbstständig, den Brand unter Kontrolle zu bringen, jedoch löschte die Feuerwehr noch mal zusätzlich, um eine erneute Brandauslösung zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell