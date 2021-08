Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Diebstahl eines Autos, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr in ein Gasthaus in der Kaiserstraße eingestiegen. Nachdem sie sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben, durchforsteten die Diebe verschiedenen Räumlichkeiten und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel für ein auf dem Parkdeck geparktes Auto. Mit dem Fahrzeug durchbrachen die Langfinger die Zufahrtsschranke und fuhren in unbekannte Richtung davon. Zeugen des Vorfalls wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Beamten in Rastatt.

