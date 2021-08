Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 4.05 Uhr, in einen Lebensmittelladen in der Eisenbahnstraße. Der Täter verschaffte sich vermutlich durch Öffnen eines Fensters mit massiver Gewalteinwirkung Zutritt in das Innere des Gebäudes. Nach ersten Erkenntnissen zog er im Verkaufsraum eine leere Kasse aus einem Regal. Zu einem Diebstahlschaden kam es nicht, der angerichtete Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu melden.

/ph

