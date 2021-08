Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf Brücke zusammengestoßen

Offenburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind nach einer Kollision am Dienstagabend auf der Gustav-Heinemann-Brücke zu beklagen. Nach bisherigen Feststellungen missachte ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 20:30 Uhr die Vorfahrt eines herannahenden Citroen-Lenkers. Der Heranwachsende war zuvor auf der B 33A in Richtung Autobahn unterwegs und nahm die Abfahrt in Richtung Waltersweier. An der Einmündung zur Gustav-Heinemann-Brücke ignorierte er das dortige Vorfahrtszeichen, weshalb es zum Zusammenprall der beiden Autos kam. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und gegen die dortigen Leitplanken geschleudert. Eine im Citroen mitfahrende 23-jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte versorgt. Die beiden Fahrer blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unversehrt. Beamte des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

