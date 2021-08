Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Gamshurst - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagmittag nach einer Vorfahrtsmissachtung eines 43-jährigen Peugeot-Fahrers leichte Verletzungen zugezogen und wurde zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 43-Jährige gegen 13.30 Uhr die Rheinstraße in Richtung des dortigen Blumengeschäfts, als er beim Abbiegen nach links in die Lange Straße den vorfahrtsberechtigten Fahrer des Kraftrads übersah. Zur Verhinderung eines Unfalls bremste der 57-Jährige stark ab, sodass er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

