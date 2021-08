Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Matratze in Brand geraten

Lahr (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einem Wohnheim in der Biermannstraße rief am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie des Polizeireviers Lahr auf den Plan. Eine brennende Matratze im ersten Stockwerk des Gebäudes konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Alle Anwohner verließen das Anwesen unversehrt. Personen, die mit Rauch in Berührung kamen, wurden vom Rettungsdienst vor Ort vorsorglich untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Einzelne Bewohner müssen vorübergehend in einer Ausweichunterkunft untergebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachsachaden beträgt etwa 10.000 Euro.

