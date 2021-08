Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Leicht Verletzt nach Verkehrsunfall

Mahlberg (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Sportplatzstraße zum Seeweg gewesen sein. Als eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin die Sportplatzstraße in Richtung des dortigen Sportgeländes befuhr, missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts aus der Seewegstraße herannahenden 65-jährigen Renault-Fahrers und stieß gegen 16 Uhr mit dem Wagen zusammen. Dabei verletzte sich die Lenkerin des Mercedes leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

