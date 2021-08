Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Nach Sachbeschädigung in Klinik eingeliefert

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Ein 21-jähriger Mann trat am Montagmorgen polizeilich in Erscheinung. Ein aufmerksamer Zeuge gab den Beamten des Polizeipostens Oppenau gegen 9 Uhr den Hinweis, dass der Anfang Zwanziger im Bereich 'Dollenberg' verschiedene Personen geküsst und belästigt haben soll. Beim Eintreffen der Polizei war der junge Erwachsene komplett entkleidet und war im Begriff, mit einem zuvor an einem Lkw abgerissenen Metallgitter auf diesen einzuschlagen. Trotz Widerstandshandlungen konnte der Randalierer in Gewahrsam genommen und an eine Fachklinik überstellt werden. Danach wurde der polizeiliche Gewahrsam aufgehoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Tat sowie Höhe des entstandenen Sachschadens sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Oppenau.

/lk

