POL-OG: Rastatt - Seniorin mit Auto zusammengestoßen - nachträglich verstorben

2. NACHTRAGSMELDUNG

Rastatt (ots)

Die an dem Verkehrsunfall vom 28.07.2021 im Bereich der Schlossstraße/Schlosserstraße verunfallte 84-jährige Radfahrerin erlag am Dienstag ihren schweren Verletzungen.

1. Nachtragsmeldung

Rastatt - Seniorin mit Auto zusammengestoßen / NACHTRAGSMELDUNG

Rastatt Nach dem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Kontaktaufnahme. Hinweise werden unter der Rufnummer 07221 680460 entgegengenommen.

Ursprungsmeldung vom 29.07.2021, 13:55 Uhr

Rastatt - Seniorin mit Auto zusammengestoßen

Rastatt Weil eine Radfahrerin offenbar beim Ausfahren aus der für Radfahrer freigegebenen Fußgängerzone einen Opel übersah, kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall in der Schlosserstraße. Gegen 9 Uhr war die 84-Jährige aus der Fußgängerzone im Bereich Schlossstraße/Schlosserstraße ausgefahren und hatte dabei offenbar einen in nordwestlicher Richtung fahrenden Opel übersehen. Nach der Kollision mit dem Heck des Pkw stürzte die Frau und zog sich eine Kopfverletzung zu, weshalb sie durch den Rettungsdienst schwerverletzt in das örtliche Klinikum gebracht wurde. Nach ersten Maßnahmen durch die Beamten des Polizeireviers Rastatt, haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden die weitere Unfallsachbearbeitung übernommen.

