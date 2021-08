Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Diebstahl eines Wohnmobils, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, ein Wohnmobil. Dieses wurde zur Überprüfung bei einem Autohaus in der Alten Straßburger Straße abgegeben und in dessen Hofraum geparkt. Am Abstellort konnte ein Metallteil, vermutlich die Rosette des Türschlosses beschädigt auf dem Boden aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21-0 entgegen.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell