Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, BAB 5 - Gefährdung des Straßenverkehrs, Zeugen gesucht

Ottersweier (ots)

Nach einem gefährlichen Verkehrsmanöver am Montagnachmittag auf der A 5 bei Ottersweier sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Laut den Schilderungen eines 19-jährigen BMW-Fahrers befuhr er gegen 15.30 Uhr die A 5 in südliche Richtung. Als der Lenker des BMW einen vor ihm auf der mittleren Spur fahrenden Lkw links überholte, soll ein mit hoher Geschwindigkeit anfahrendes Auto rechts an ihnen vorbeigefahren und auf die linke Fahrspur wieder eingeschert sein, ohne diesen Spurwechsel vorher anzuzeigen. Um durch das riskante Überholmanöver eine Kollision zu vermeiden, musste der 19-Jährige abbremsen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Audi mit niederländischem Kennzeichen handeln. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte der Kehler Polizei, haben nun deren Kollegen des Verkehrsdienstes Baden-Baden die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden dort unter der Telefonnummer 07221 680-460 entgegengenommen.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell