Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugenaufruf

Oberkirch (ots)

Nachdem Beamte des Polizeipostens Oberkirch die Ermittlungen nach einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen haben, sind sie auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge kam ein noch unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmittag von der Fahrbahn der K5369, aus Richtung des Kreisverkehrs (B28) kommend in Fahrtrichtung Bottenau, ab und schleuderte über ein Feld mit Apfelbäumen. Auf einem Weg von etwa 50 Metern über das Feld, beschädigte das Unfallfahrzeug rund 40 kleine Bäume und mehrere Holzpfähle. Dem Besitzer der Spalierbäume entstand so ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Vor Ort zurückgebliebene Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen BMW handeln müsste. Der Wagen müsste deutliche Beschädigungen aufweisen. Die Ermittler nehmen unter der Telefonnummer: 07802 70260 Zeugenhinweise entgegen. /ma

