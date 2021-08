Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwerer Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Der Zusammenstoß zwischen einem VW-Fahrer und dem Fahrer eines Kraftrollers führte zu schweren Verletzungen des 65 Jahre alten Honda-Fahrers. Der 31 Jahre alte Fahrer des Volkswagen war am Montag um kurz nach 17 Uhr auf der Straße "An der Ludwigfeste" in Richtung Innenstadt unterwegs, als er ersten Ermittlungen zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Der folgende Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer drückte den Zweirad-Lenker zwischen zwei am Fahrbahnrad geparkte Fahrzeuge. Der Mittsechziger wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Rastatt gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen und den ebenfalls beschädigten, geparkten Fahrzeugen wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell