Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Verdächtige Wahrnehmungen führen zur vorläufigen Festnahme

Friesenheim (ots)

Nachdem ein aufmerksamer Anwohner der Polizei mehrfach verdächtige Wahrnehmungen gemeldet hatte, folgte am späten Montagabend die vorläufige Festnahme eines Mannes. Dieser soll sich zuvor mehrfach an verschiedenen geparkten Autos im Bereich der Engelgasse und der Kronenstraße zu schaffen gemacht haben, als die Ordnungshüter den mutmaßlichen Dieb in einem Auto kontrollieren und vorläufig festnehmen konnten. Die rechtmäßigen Eigentümer der ersten Ermittlungen zufolge gestohlenen Gegenstände und des mitgeführten Bargeldes, die sich im Besitz des 36-Jährigen befanden, müssen nun ausfindig gemacht werden. Beamte des Polizeireviers Lahr führen die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls. /ma

