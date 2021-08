Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in der Kurfürstenstraße in ein Wohngebäude ein, welches gegenwärtig unbewohnt ist. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster im ersten Obergeschoss Zutritt in das derzeit eingerüstete Haus und entwendeten aus dem Keller vier originalverpackte Stühle mit Wert im unteren dreistelligen Bereich.

