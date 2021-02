Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein, aber mit Kokain unterwegs

Hauenstein (ots)

Am Montag, gegen 11.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Dahn auf der B 10 bei Hauenstein einen Ford Focus mit französischen Kurzzeitkennzeichen. Bei Überprüfung des Fahrzeugführers, einem 29-jährigen Mann aus dem Raum Pforzheim, stellte sich heraus, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er au-genscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, worauf der Mann den entsprechenden Konsum einräumte. Das Fahrzeug hatte er am Morgen im Saarland gekauft und wollte es nach Hause überführen. Für die Fahrt hatte er abgelaufene und ungültige französische Kurzzeitkennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Das Fahrzeug war nicht versichert und wurde sichergestellt. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. |pidn

