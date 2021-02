POL-PDPS: Verkehrsunfall; Feuerwehr befreit Frau aus umgekipptem Pkw

Polizeidirektion Pirmasens

Verkehrsunfall; Feuerwehr befreit Frau aus umgekipptem Pkw

Zeit: 15.02.2021, 16:35 Uhr.

Ort: Zweibrücken, Luitpoldstraße. SV: Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer hielt in der Luitpoldstraße in Höhe des Anwesens Nr. 31 in zweiter Reihe an, um zu sehen, ob er nach links auf einen Parkplatz abbiegen kann. Da er keinen freien Parkplatz erkannte, blieb er weiterhin in zweiter Reihe auf der Fahrbahn stehen. Eine nachfolgende 64-jährige Pkw-Fahrerin wollte an dem haltenden Pkw links vorbeifahren, als dieser sich plötzlich mit womöglich leicht nach links eingeschlagener Lenkung vorwärts bewegte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die größere Auswirkungen hatte, da die Frau offenbar eine Ausweichbewegung nach links machte. Dabei kippte ihr Fahrzeug über die Fahrerseite um und schlitterte ca. fünf Meter über den Asphalt. Der Wagen kam auf der linken Seite zum Liegen. Die 64-Jährige konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug retten, weshalb Kräfte der Feuerwehr zum Einsatz kamen. Diesen gelang es schließlich, die Frau aus dem Fahrzeug zu befreien. Sie trug bei dem Unfall Armverletzungen davon und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Pkw wurde total beschädigt (ca. 4.000 Euro) und musste abgeschleppt werden. Am Pkw des 65-Jährigen entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

