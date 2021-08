Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an insgesamt vier Fahrzeugen jeweils ein Autoreifen mittels eines unbekannten Werkzeugs eingestochen. Die Fahrzeuge der Marken Toyota, VW, Opel und Mercedes waren in der Breslauer, der Troppauer sowie der Sudetenstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt, sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 4050 auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell