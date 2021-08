Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Nach Frontalzusammenstoß in Pkw eingeklemmt

Ludwigsburg (ots)

Drei Verletzte sowie ein Sachschaden von etwa 26.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 23.00 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Leonberg ereignete. Auf Höhe des sogenannten "Alten Golfplatzes" prallten zwei Fahrzeuge frontal aufeinander. Die Gründe hierfür bedürfen noch weitergehender Ermittlungen. Ein 25-jähriger VW-Lenker fuhr in Richtung Stuttgart, ein 20-jähriger Kia-Lenker befuhr mit seiner 19-jährigen Beifahrerin die Stuttgarter Straße (L 1180) in Fahrtrichtung Stadtmitte Leonberg. Durch die Kollision wurde der VW-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Die beiden im Kia befindlichen Personen wurden leicht verletzt und ebenfalls durch den Rettungsdienst in angrenzende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Leonberg war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, einem Notarzt sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen eingesetzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung für dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

