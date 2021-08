Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Hausen: Unfall mit Personenschaden während Fahrstunde

Ludwigsburg (ots)

Eine 49-jährige Fahrschülerin befuhr am Freitag, während ihrer Motorrad-Fahrstunde gegen 17.00 Uhr, die K1061 zwischen Lehningen und Weil der Stadt - Hausen. An der Einmündung mit der Würmtalstraße in Hausen wollte die Yamaha-Fahrerin anhalten, um anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt zu gewähren. Noch bevor das Motorrad an der dortigen Stoppstelle zum Stehen kam, beschleunigte die 49-jährige ungewollt. Durch die starke Beschleunigung und das Ausbrechen des Hinterrades konnte die Fahrschülerin ihr Motorrad nicht mehr kontrollieren und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen das Garagentor der Feuerwehr Hausen. Durch den Aufprall zog sich die Fahrschülerin mehrere Frakturen an den Beinen zu und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand 6.000 Euro, am Garagentor der Feuerwehr 10.000 Euro Sachschaden.

