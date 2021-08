Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Rielingshausen: Unfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 16.10 Uhr wollte ein 21-jähriger VW-Fahrer, der aus Richtung Autobahnzubringer kam, von der K1607 nach links auf die L1124 in Richtung Großaspach einbiegen. Hierbei übersah er den aus Großaspach kommenden vorfahrtsberechtigten Citroen einer 59-Jährigen. Diese versuchte vergeblich, den Zusammenstoß mit einer Ausweichbewegung nach links zu vermeiden. Noch vor der Kollision mit dem VW streifte der Citroen einen Ford, dessen 36-jähriger Fahrer von Rielingshausen kam und sich auf der Abbiegespur in Richtung K1607 befand. Der VW und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Ford wurde nur leicht beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell