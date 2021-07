Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wasseruhrtrick - Schmuck ergaunert in Altenstadt + Wer nahm die Posaune mit in Ortenberg? + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 06.07.2021

Diebe stehlen Metallschrott

Butzbach: Metallschrott entwendeten von einem Gelände in der Gebrüder-Freitag-Straße am Wochenende. Zwischen Samstag (3.7.) gegen 14 Uhr und Montag (5.7.) gegen 8 Uhr nahmen die Langfinger Metallteile vom Außengelände einer Firma mit und verschwanden damit über alle Berge. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter Tel.: 06033/7043-4010.

+

Im Vorbeifahren gestreift und geflüchtet Karben: Im Vorbeifahren streifte offenbar ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen BMW im Karbener Weg in Groß-Karben. Dabei entstand am BMW-Kombi Schaden an der Seite und der Stoßstange hinten links im Wert von ca. 3000 Euro. Der Unfall trug sich zwischen Samstag (3.7.) gegen 11 Uhr und Sonntag (4.7.) gegen 12 Uhr zu. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

+

Warnbake umgefahren und geflüchtet

Bad Vilbel: Einen lauten Schlag hörte eine Anwohnerin "Am Hang" am Montagmorgen (5.7.) gegen 9.20 Uhr. Sie ging dem Geräusch nach und stellte auf der Straße fest, dass ein dunkler PKW über die dortige Verkehrsinsel gefahren war. Eine Warnbake und das Fundament, in das sie einbetoniert war, wurden durch das Überfahren offenbar zerstört. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrer, ein schwarzhaariger Mann mittleren Alters mit Vollbart und gepflegter Erscheinung, flüchtete vom Unfallort, ohne sich seiner Verantwortung zu stellen. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Wasseruhrtrick - Schmuck ergaunert

Altenstadt: Trickdiebe ergaunerten am Montag (5.7.) Schmuck in Oberau. Gegen 13.15 Uhr sprachen zwei Männer eine Seniorin auf dem Hof ihres Anwesens an und gaben vor, nach der Wasseruhr der Dame sehen zu müssen. Während sich einer der Gauner in den Keller begab, um den angeblichen Auftrag zu erledigen, blieb der zweite Mann am Fahrzeug. Nachdem der vorgebliche Handwerker einige Zeit im Keller zugange war, schien der Wasseruhrauftrag urplötzlich erledigt zu sein, denn der Mann verließ recht hastig wieder den Keller und fuhr mit seinem Kompagnon davon. Die Oberauerin musste in ihrer Wohnung anschließend feststellen, dass mehrere Schmuckstücke im Erdgeschoss entwendet wurden. Offenbar hatte der zweite Mann im Fahrzeug diesen, während des Aufenthalts der Seniorin und des Mannes im Keller, dort gesucht, gefunden und mitgehen lassen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Ganoven und ihr Fahrzeug geben können. Es soll sich um zwei Männer Mitte 20 mit dunklen Haaren handeln. Sie hätten ein helles Fahrzeug genutzt. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

+

Wer nahm die Posaune mit? Ortenberg: Weil er seinen Autoschlüssel vergessen hatte, stellte ein Musiker am Freitag (2.7.) gegen 10.30 Uhr seinen Posaunenkoffer nochmal kurz in der Brunnenstraße in Usenborn ab. Schnell sprang er ins Haus, um den Schlüssel zu holen. Als er zurückkam und das Instrument in seinen PKW verladen wollte, bemerkte er, dass der Koffer nicht mehr an der Stelle stand, an der er ihn abgestellt hatte. Offenbar hatten Diebe den großen, dunkelbraunen Kunstlederkoffer YAMAHA entwendet. Der Verlust des Koffers selbst ist für den Musikanten kein großer Verlust. Sehr viel schwieriger zu verschmerzen ist der Verlust der enthaltenen Posaune. Das Instrument hat einen Wert von ca. 1000 Euro. Möglicherweise kann ein Schrotthändler, der zur besagten Zeit in Usenborn unterwegs war, Auskunft zu Koffer und Instrument geben. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell