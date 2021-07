Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zusammenprall mit Gegenverkehr + Schuleingangstür demoliert + Diesel abgepumpt + Scheibe zertrümmert - Handy genommen

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 02.07.2021

+++

Altenstadt: Zusammenprall mit Gegenverkehr

Zwischen Altenstadt-Höchst und Altenstadt-Oberau ist am Donnerstag gegen 18 Uhr der 73-jährige Fahrer eines weißen Opel mit einem entgegenkommenden weißen Fiat kollidiert, an dessen Steuer eine 28-jährige Frau saß. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Wucht des Aufpralls verletzt; Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die beiden völlig demolierten Autos mussten abgeschleppt werden. Wie es zu dem Unfall auf der K232 kommen konnte, ermittelt nun die Büdinger Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch zu melden, Tel. 06042/96480.

+++

Wöllstadt: Schuleingangstür demoliert

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Unbekannte die Eingangstür einer Schule im Schmalwiesenweg in Nieder-Wöllstadt beschädigt. Der entstandene Schaden an den beiden Scheiben befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, vierstelligen Bereich. Hinweise zu Tat und Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Altenstadt: Diesel abgepumpt

Ein dreister Langfinger hat zwischen Donnerstagabend (18.30 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) den Tank eines in der Industriestraße in Altenstadt parkenden LKW aufgebrochen und knapp 80 Liter Diesel abgepumpt. Aufgrund des Gewichtes des Diebesguts muss für den Abtransport höchst wahrscheinlich ein Fahrzeug genutzt worden sein. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

+++

Butzbach: Scheibe zertrümmert - Handy genommen

In der Ostheimer Bahnhofsallee ist zwischen Donnerstag (18 Uhr) und Freitag (11 Uhr) aus einem parkenden SUV von Audi ein Handy gestohlen worden. Zuvor hatte der unbekannte Täter eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen und war so an das Mobiltelefon im Wert mehrerer Hundert Euro gelangt. Hinweise erbittet die Polizei Butzbach, Tel. 06033/70430.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell