POL-WE: Bad Nauheim: Aus aktuellem Anlass warnt die Friedberger Polizei vor aufgefundenen Giftködern!

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen (1.7.21) erfuhr, war bereits am Montag (28.6.21) ein erst wenige Wochen alter Hundewelpe an den Folgen einer schweren Vergiftung verstorben.

Das Jungtier hatte während eines Gassigangs entlang des Promenadenweges an der Usa zwischen Bad Nauheim und Friedberg offenbar "Schneckenkorn" gefressen. Dabei handelt es sich um ein blaues Granulat, welches für gewöhnlich im eigenen Garten als Ungeziefervernichtungsmittel zum Einsatz kommt und auch für Hunde hoch giftig ist.

Unklar ist bislang, wer das Mittel dort verteilte und in welchem Umfang dies geschah. Entsprechende Rückstände wurden bereits in einem Gebüsch aufgefunden, an welchem sich der kleine Hund aufgehalten hatte.

Lassen Sie Ihren geliebten Vierbeiner daher bitte nicht aus den Augen und achten darauf, dass dieser keine giftigen Stoffe aufnimmt!

Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

