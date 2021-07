Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: nach räuberischem Diebstahl - Polizei sucht flüchtigen Ladendieb!

Friedberg (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in einem Lebensmittelmarkt in der Fauerbacher Straße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Dem Tatverdächtigen gelang die Flucht. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Was war passiert?

Kurz nach 17 Uhr beobachteten Zeugen den Dieb, wie er sich unter anderem mehrere Dosen Whiskey-Cola in den Rucksack steckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Als er von einem Angestellten angesprochen wurde, der versuchte, ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern, schlug er diesem mit der Faust gegen den Kopf und rannte in Richtung Fauerbach davon.

Der Ladendieb soll Zeugenangaben zufolge etwa 170-175 cm groß sein und "osteuropäisch" aussehen. Zur Tatzeit trug er eine weiße Basecap, ein hellblaues T-Shirt mit weißer Aufschrift, dunkelblaue Jeans und helle Nike-Schuhe. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich und eine Tätowierung am Hals.

Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Wer hatte die Tat beobachten können? Wem ist der Unbekannte bei seiner Flucht begegnet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben?

