Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrstuhl erneut beschädigt

Bautzen (ots)

Das Bedienelement des Fahrstuhls am Bahnsteig 1 im Bahnhof Bautzen wurde erneut beschädigt. Bundespolizisten stellten am 24. April 2021 gegen 07:30 Uhr fest, dass durch bislang unbekannte Täter das Bedienelement herausgerissen wurde. Die gleiche Beschädigung wurde bereits am 25. Februar 2021 festgestellt. Die Bundespolizei Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

