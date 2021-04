Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fünf auf einen Streich

Bautzen (ots)

Fünf Fahndungstreffer bei nur einer Kontrolle stellten Polizisten der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am 22. April 2021 gegen 16:20 Uhr fest. Die Fahnder kontrollierten auf dem Autobahnparkplatz in Uhyst a.T. einen polnischen PKW, welcher in Richtung Dresden unterwegs war. Bei der Personalienüberprüfung des 37-jährigen georgischen Beifahrers wurde festgestellt, dass dieser von den Staatsanwaltschaften Bochum, Essen, Hagen, Krefeld und Münster zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl, Bandendiebstahl, Räuberischen Diebstahl und Diebstahl mit Waffen ausgeschrieben war. Die Fahnder nahmen die Daten des Gesuchten auf und durchsuchten ihn und das Fahrzeug. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der 37-Jährige seine Reise fortsetzten.

