Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zu lange aufgehalten

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 20. April 2021 gegen 08.15 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Weißenberg einen polnischen Kleintransporter, welcher auf dem Weg in Richtung Polen war. Insasse war unter anderem ein 57-jähriger Ukrainer, welcher sich mit seinem Pass und einem polnischen Visum auswies. Er reiste erstmals im Oktober 2020 in das Schengengebiet ein. Da das Visum bereits im Januar 2021 abgelaufen und somit ungültig ist, hielt sich der Mann seit Januar 2021 unerlaubt im Schengengebiet auf. Er wurde in Gewahrsam genommen und wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt beanzeigt.

