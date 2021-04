Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleusung gestoppt

Bautzen (ots)

Die Einschleusung von einer Ukrainerin, einer Georgierin und einem Georgier durch einen 39- jährigen Ukrainer stoppten Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am 19. April 2021 gegen 19:00 Uhr auf dem BAB4-Rastplatz "Oberlausitz Nord".

Die Beamten kontrollierten einen polnischen Mietwagen, welcher mit vier Personen besetzt auf dem Weg in Richtung Deutschland war. Der Fahrer teilte in der Kontrolle mit, dass er seine Mitfahrer angeblich nicht kennt und mit diesen gemeinsam nach Frankreich fahren möchte. Da keiner der drei Mitreisenden konkrete Angaben zu Reisezweck und -ziel machen konnte und kein touristischer Reisegrund glaubhaft gemacht werden konnte, wurden alle in Gewahrsam genommen.

Gegen sie wird wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt in das Bundesgebiet ermittelt. Der 39-jährige Fahrer muss sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten. Alle Vier wurden am heutigen Tag nach Polen zurückgeschoben.

