Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Pfeffersprays sichergestellt

Bautzen (ots)

Zwei verbotene Reizstoffsprühgeräte stellten Bundespolizisten am 18. April 2021 auf dem Autobahnrastplatz "Oberlausitz Nord" sicher.

Die Beamten kontrollierten einen polnischen PKW, welcher auf dem Weg in Richtung Landesinnere unterwegs war. In der Türablage des 38-jährigen polnischen Fahrers fanden sie dabei zwei Reizstoffsprühgeräte, welche in Deutschland verboten sind.

Diese wurden vor Ort sichergestellt und der Fahrer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell