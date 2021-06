Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: PKW überschlägt sich auf Landstraße + Betrunkener Autofahrer kracht in wartende PKW

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 30.06.2021

Friedberg: PKW überschlägt sich auf Landstraße

Auf der Landstraße zwischen Bad Nauheim und Ockstadt ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW gekommen, in dessen Rahmen sich ein Auto überschlug und eine Person verletzt wurde.

Kurz vor 10 Uhr war der 20-jährige Fahrer eines blauen VW unterwegs in Richtung Bad Nauheim. Zeitgleich befuhr ein 70-Jähriger am Steuer eines grauen Opel die Straße "An den Weilerwiesen" und wollte nach rechts in Richtung Bad Nauheim auf die L3134 einbiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Volkswagen landete auf dem Dach und musste abgeschleppt werden; den Fahrer brachten Rettungskräfte verletzt in ein Krankenhaus.

Aufgrund austretender Betriebsstoffe befand sich auch die Feuerwehr an der Unfallstelle.

B45/B3 bei Wöllstadt: Betrunkener Autofahrer kracht in wartende PKW

Am Dienstagabend hat ein 33-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Ilbenstadt und Wöllstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in mehrere wartende Fahrzeuge gekracht. Der in Karben lebende Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Atemtest zeigte fast 2,2 Promille an.

Kurz vor 19 Uhr war der weiße Volkswagen aus Richtung Ilbenstadt kommend auf der B45 unterwegs in Richtung Wöllstadt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer dann nach rechts auf die B3 abbiegen. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und prallte in drei an der dortigen Ampelkreuzung wartende Fahrzeuge (silberner Mercedes, schwarzer Audi, grauer Opel). Der 41-jährige Audi-Fahrer wurde dabei verletzt, sodass Rettungskräfte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachten.

Dem Promillefahrer wurde durch einen Arzt Blut entnommen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung.

