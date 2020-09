Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls im Einmündungsbereich Wittekindstraße / Karwinkelstraße, welcher sich am 21. September 2020 ereignete. Gegen 15.45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos, als ein 27-jähriger Kia-Fahrer von der Karwinkelstraße nach links auf die Wittekindstraße abbiegen wollte. Dabei kollidierte er mit einem BMW eines ebenfalls 27-jährigen Fahrers. Der BMW-Fahrer befuhr zu dem Zeitpunkt die Wittekindstraße in Richtung Werne. Der 27-jährige Kia-Fahrer und seine 2-jährige Tochter erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Hammer Krankenhäuser gefahren. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (as)

