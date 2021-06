Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Flucht endet in den Armen der Polizei

Friedberg (ots)

+++

Bad Vilbel: Flucht endet in den Armen der Polizei

Schutzleute konnten am Dienstagabend in der Friedberger Straße zwei Fahrraddiebe festnehmen, die nur wenige Augenblicke zuvor versucht hatten, ein hochwertiges E-Bike aus einem Innenhof nahe des Kreisverkehrs Friedberg/Kasseler Straße zu stehlen.

Was war passiert?

Gegen 19 Uhr beobachtete ein Anwohner ein Trio dabei, wie es sich an dem mehrere Tausend Euro teuren Zweirad zu schaffen machte. Als der Zeuge schließlich auf sich aufmerksam machte, nahmen sie die Beine in die Hand und türmten. Womit die Drei offenkundig nicht gerechnet hatten: Sie liefen geradewegs einer Streife der Licher Bereitschaftspolizei in die Arme. Als er den herannahenden Streifenwagen erblickte sprintete einer in Richtung Norden davon. Die beiden anderen stellten die Beamten, als sie sich auf einem nahen Grundstück hatten verstecken wollen. Bei diesen handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus dem Main-Taunus-Kreis sowie einen 13-jährigen Frankfurter. Beide sind der Polizei trotz des jungen Alters keine Unbekannten.

Die Beamten nahmen die beiden erst einmal mit zur Bad Vilbeler Dienststelle. Von dort erfolgte dann die Verständigung der jeweils zuständigen Jugendhilfeeinrichtungen, bei welchen die beiden Jungen derzeit untergebracht sind. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden die Wache wieder verlassen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell