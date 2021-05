Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis: Zweijähriges Kind nicht richtig angeschnallt

Sinsheim-Steinsfurt, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil seine zweijährige Tochter im Auto nicht richtig angeschnallt war, haben Polizisten am Donnerstag gegen 15 Uhr in Sinsheim-Steinsfurt an der Kreuzung In der Au und Schwimmbadweg einen 31-Jährigen angehalten. Das Kind saß zwar in einem Kindersitz, der Gurt war aber nur über die Beine des Mädchens gelegt. Der Mann zeigte sich einsichtig und durfte die Fahrt fortsetzen, nachdem er das Kind korrekt angeschnallt hatte. Ihr erwartet nun ein Bußgeld.

