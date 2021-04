Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Aufbruch eines Gartenhauses in Kita gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum von Freitag (09.04.2021) bis Montag (12.04.2021) das Gartenhaus einer Kindertagesstätte in der Innenstadt auf und entwendeten Spielgeräte. Eine Mitarbeiterin der Kita an der Elbersstiege sah am Montag gegen 06.45 Uhr die eingeschlagene Scheibe der kleinen Hütte. Am Freitag, gegen 15.40 Uhr, war diese noch unbeschädigt. Bei genauerem Hinsehen stellte sie fest, dass die Unbekannten zwei Spielzeugautos gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

