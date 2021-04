Polizei Hagen

POL-HA: Glaselement einer Grundschule beschädigt

Hagen (ots)

An der Grundschule in der Berchumer Straße wurde am Wochenende (zw. Freitag, 09.04.2021 und Sonntag, 11.04.2021) ein Glaselement beschädigt. Um den Haupteingang befinden sich mehrere dieser eingerahmten Elemente. Eines von diesen war eingerissen und ragte etwas aus dem Rahmen in das Innere der Schule hinein. Eine 59-Jährige hatte die Beschädigung festgestellt und die Polizei verständigt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung. (arn)

