Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Unbekannte sprühen Graffiti an PKW

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag (08.04.2021) bis Sonntag (11.04.2021) beschädigten Unbekannte in der Leiblstraße das Auto einer 24-Jährigen mit Graffiti. Sie hatte ihren PKW am Donnerstag gegen 15.30 Uhr dort abgestellt und die Beschädigung am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, festgestellt. Die Polizeibeamten konnten sehen, dass Unbekannte die Front des Fords mit roter Farbe besprüht hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

