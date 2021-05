Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Straßenbahn fährt auf Auto auf

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Weil er unachtsam war, ist ein 30-jähriger Fahrer am Donnerstag um 18.30 Uhr mit einer Straßenbahn der Rhein Neckar Verkehr GmbH auf einen Mercedes-Benz V-Klasse aufgefahren, der an einer roten Ampel in der Dossenheimer Landstraße in Heidelberg-Handschuhsheim in Höhe der Biehtsstraße stand. Dabei verletzten sich die beiden Insassen des Autos, ein 41-Jähriger und ein 54-Jähriger, leicht. Wegen der Unfallaufnahme musste die Strecke bis etwa 19.15 Uhr gesperrt werden. Der Schaden an der Straßenbahn beträgt rund 1000 Euro, an dem Mercedes rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell