POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Radfahrerin stürzt auf glatten Straßenbahnschienen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Leicht verletzt hat sich eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen um etwa 8.30 Uhr in Heidelberg-Rohrbach. Die 37-Jährige war auf der Karlsruher Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als sie in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Eichendorffplatz auf die feuchten und dadurch glatten Schienen kam und dadurch stürzte.

Vorsicht beim Überqueren vom Straßenbahnschienen: Sollten Sie Straßenbahnschienen mit dem Fahrrad oder Roller überqueren müssen, dann versuchen Sie dies möglichst im rechten Winkel zum Verlauf der Schienen. Denn bei Regen oder Feuchtigkeit können die Schienen eisglatt werden. Auf diese Weise vermeiden Sie auch, mit den Rädern in die Vertiefungen der Schienen zu geraten und verringern somit das Sturzrisiko.

