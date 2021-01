Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Im Zeitraum vom 19.01.2021, 16:00 Uhr bis zum 21.01.2021, 13:00 Uhr kam es in der Lohstraße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Offenbar fuhr ein Autofahrer gegen die Fahrerseite eines anderen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451-923115 entgegen.

