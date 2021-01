Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Physiotherapiepraxis - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Erneut wurde der Polizei Varel ein Einbruch in eine Physiotherapiepraxis mitgeteilt. Demnach hebelten der oder die Täter ein Fenster der Praxis in der Lange Straße auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit zwischen 19.00 Uhr bis 07.15 Uhr. Nachdem Schränke durchsucht und eine Schublade aufgehebelt wurde, entwendeten der oder die Täter einen geringen Geldbetrag. Nach Tatausführung konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04451/923-115 entgegen.

