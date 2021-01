Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Physiotherapiepraxis - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

In Varel kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 07.50 Uhr, in der Windallee in Varel zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Praxis ein nachdem sie als Auftritt eine Gartenbank unter ein Fenster stellten. Nachdem der oder die Täter ins Gebäude gelangten, durchsuchten sie den Tresenbereich und entwendeten die Tageseinnahmen aus einer Geldkassette. Nach Tatbegehung entkamen die Täter unerkannt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Tataufkärung bitte an die Polizei in Varel.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell